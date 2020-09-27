د.حماد عبدالله يكتب: "نحو إستنهاض الهمم المصرية !!"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements


نحتاج لبيان مثل بيان 30 مارس 1968 رغم أننا لم نخسر حرب , كما حدث فى عام 1967.
نحتاج لمراجعة لكل السياسات و كل المهادنات التى مارسناها مع الفساد , و مع التستر  , ومع التهاون فى حقوق هذه الأمة .
نحتاج لمراجعة سياستنا الإقتصادية و التى فيها شبه "بالرقص على السلم" لسنا فوق 
و لسنا تحت !!.
نحتاج للتعبير عن نبض الشعب الأكثر صمتاً  و الأكثر إنزواءاً , و غير مشارك فى الحياة السياسية تاركين المجال لكل من "هب و دب" سواء ذلك يسمى نفسه حركة أو أقلية أو حتى نسميها "بدلع" أغلبية !!.
نحتاج لمواجهه حقيقية , و هذه المواجهه هى سلطة النخبة من هذه الأمة , هى مسئولية النخبة فى هذا الوطن و ليست كل طوائف الشعب , فهذا غير معقول , و غير ذى فائدة .
نحتاج لإستنهاض الهمة المصرية لمواجهه تحدى أكبر من تحديات حرب , تحدى أمام تدهور القيم فى مصر , تدهور التعليم فى مصر , تدهور و تدنى أجور و مرتبات المصريين , تدهور الأحوال المعيشية لأغلبية شعب مصر , تدهور الأخلاق و السلوك العام , و ذلك واضح جداً فى الشارع المصرى وواضح أكثر فى صفحات الحوادث بالجرائد السيارة يومياً .
تحدى أمام التوسعات التى تتم بصورة عشوائية مما يزيد حالة اللامعقول فى البلد .
نحتاج أمام تحديات إقليمية و دولية إلتفافنا حول هدف واضح و هو مصلحة مصر العليا , و دور مصر فى المنطقة !!.
و هذا كله لا يتأتى إلا بالعمل على فتح باب الحوار فى دوائر يرسمها القانون والدستور المصرى , و فى قنوات شرعية , تسمح للجميع من النخب المصرية بالإلتقاء حول طاولة ووضع إطار للعمل , و القفز على كل البيروقراطيات المعطلة للحياة و لتدفق الدماء فى جسد هذا الوطن .
إن الوضع القائم و التصور للمستقبل , أصبح فى ظل اللامبالاة التى يعيشها البعض , 
و أيضاً المبالغة التى تبث عبر الميديا فى مصر و تشير إلى أننا فى مفترق طرق و تشير إلى أننا فى أشد الإحتياج للإختيار ما بين المعقول و اللامعقول .
و رغم التفاؤل الشديد لدى البعض , إلا أن إحساس بالتشاؤم يسيطر على غالبية من النخب المصرية , و مع ذلك , فإن فتح باب الحوار , و وضع الهدف الأسمى والرئيسى و هو كيفية الخروج من مجموعة أنفاق مظلمة , يأتى على أولوياها البطالة , و تدنى الأجور , و التعليم , و العدالة الإجتماعية فى توزيع الدخل , و إدارة اصول الدولة , 
و العشوائيات , و إصابة البلد بسكتة قلبية نتيجة إزدحام مرور دون مبرر ,و تعثر السلطة التنفيذية فى تطبيق و تنفيذ القوانين فى غالبية مرافق الحياة فى مصر .
كل هذا , يتطلب أن نتحرك و البداية فى خروج ما يشبه بيان من القيادة السياسية فى مصر , تضىء الطريق أمام الجميع حتى يتأتى للكل تنظيم إدارته , و وضع الأطر اللازمة , ووضع أجندة وطنية حالة , نحن فى أشد الإحتياج إليها , دون بعثرة للفكر 
و الجهد , حيث مانراه فى الساحة المصرية يشير بشكل واضح لخطورة نحن فى غنى عن حدوثها , و لسنا فى مقدورنا تحملها !!  


   Hammad [email protected]

أخبار تهمك

ربيع ياسين يكشف موقفه من انضمام لاعب الأهلي إلى منتخب الشباب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 9 ساعات

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

منذ أقل من ساعة

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ حوالي 5 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز

07:56 ص

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

08:30 ص

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

10:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»