ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول وآرسنال

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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نجح فريق إيفرتون بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي في اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالعلامة الكاملة (9نقاط)، بعدما حقق 3 انتصارات خلال الجولات الثلاثة الأولي من البطولة.

وافتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على فريق توتنهام بهدف نظيف، بينما تغلب على فريق وست بروميتش بنتيجة 5 – 2 في لقاء الجولة الثانية، وفاز على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل في لقاء الجولة الثالثة من البريميرليج ليتصدر ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة اليوم الأحد، حيث يلتقي توتنهام مع نيوكاسل يونايتد، ويواجه ليدز يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد، بينما يستضيف وست هام فريق وولفرهامبتون، ويصطدم ليستر سيتي مع مانشستر سيتي.

بينما تختتم مباريات الجولة يوم الإثنين، حيث يستضيف ليفربول نظيره أرسنال في مواجهة نارية على ملعب "الأنفيلد"، بينما يلتقي فريق أستون فيلا مع نظيره فولهام.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وأرسنال :-
- إيفرتون 9 نقاط
- ليستر سيتي 6 نقاط
- أرسنال 6 نقاط
- ليفربول 6 نقاط
- كريستال بالاس 6 نقاط
- تشيلسي 4 نقاط
- توتنهام 3 نقاط
- مانشستر سيتي 3 نقاط
- أستون فيلا 3 نقاط
- ليدز يونايتد 3 نقاط
- برايتون 3 نقاط
- وولفرهامبتون 3 نقاط
- مانشستر يونايتد 3 نقاط
- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط
- ساوثهامبتون 3 نقاط
- ويست بروميتش 1 نقطة
- بيرنلي (بدون نقاط)
- وست هام (بدون نقاط)
- شيفيلد يونايتد (بدون نقاط)
- فولهام (بدون نقاط)

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