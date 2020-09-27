موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى المصرى الممتاز









حقق النادي الاهلي الفوز على فريق طنطا ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد فى لقاء أقيم على ملعب السلام.





واستطاع نجم وسط الأهلي عمرو السولية من تسجيل هدف الأهلي الوحيد فى المباراة ليحرز الفريق الثلاث نقاط بعد صناعة من محمد مجدي قفشة.





وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.



