موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
أنس عبدالغني
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ينتظر عشاق الكرة الأوروبية موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، في مواجهة من العيار الثقيل، والتي تقام على ملعب «الاتحاد» مساء اليوم الاحد، الموافق 27 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل السيتزن المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط لاستعادة اللقب الذي فرط فيه الموسم الماضي لصالح غريمه ليفربول، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على ولفرهامبتون بثلاثية.

ويواجه بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي أزمة قبل مباراة ليستر سيتي، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق وسيحتاج الي تدعيم القائمة بلاعبي الناشئين حيث يمتلك  13 لاعبا فقط من الفريق الأول.

بينما ليستر سيتي، يستلح بالمعنويات المرتفعة بعد الفوز في الجولتين الماضيتين، ويسعى الثعالب لتقديم مباراة قوية واستغلال غيابات السيتي.


ويغيب عن مانشستر سيتي عدد من النجوم بداعي الإصابة، هم سيرجيو أجويرو وبيرناردو سيلفا وإلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو وأوليكساندر زينتشينكو، وإيميريك لابورت وجابرييل جيسوس.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة beIN SPORTS HD 1.

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