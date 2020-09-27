قصة لا تصدق وراء تسمية المنتصر بالله بهذا الاسم!

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
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خسارة جديدة تعرض لها الوسط الفني ظهر أمس السبت، برحيل الفنان المنتصر بالله عن عمر يناهز الـ 70 عاما بعد صراع مع المرض.

تسمية الفنان الراحل كانت وراءها قصة لا تصدق، ذكرها هو بنفسه في لقاء سابق، مؤكدا أن عائلته التي تنحدر من صعيد مصر، كان لها عادات خاصة.

وحينما رزق والده بابنه الأول أسماه "عزت" لكنه بعد عام واحد توفي، ثم رزق الأب بابن آخر أسماه "عزت" لكنه توفي بعد عامين، وهو ما حدث مع الثالث أيضا.

ما جعل والده يناجي ربه قائلا "هو أنا كل ما أجيب ولد تاخده.. انت بتحب ولادي للدرجه دي"، ووعد ربه أنه في حال رزق بطفل جديد سيضع اسم الله في اسمه.

فرزقه الله ولدا آخر فأطلق عليه اسم "المعتز بالله" خاصة وأنه كان يرغب في إطلاق اسم "عزت" على أحد أبنائه، وبعدها رزق بطفل آخر فشعر بأن الله نصره، لذلك أطلق عليه اسم "المنتصر بالله".

مشيرا إلى أن والده بعدها رزق بـ "المحفوظ بالله" و"نعمة الله" و"المحفوظة بالله" و"إكرام الله"، ليداعب بعدها الحضور قائلا "الوحيد اللي مجاش هو أعوذ بالله".

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