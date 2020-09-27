نجم الزمالك السابق: على الأهلي إيجاد بديل لـ فايلر









علق أحمد مجدي، نجم نادي الزمالك سابقًا، على ملف رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن منصبه في القلعة الحمراء.

وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "يجب على الأهلي سرعة التعاقد مع رينيه فايلر حال الاستقرار على رحيله بشكل نهائي وذلك من أجل الاستعداد بشكل قوي للبطولة الإفريقية".

وتابع مجدي: "الأهلي تغير شكله مع فايلر وحصل انسجام بين فايلر واللاعبين ورحيله سيكون مؤثرًا ولكن لو قرروا رحيله فيجب سرعة اتخاذ قرار التعاقد مع بديل".