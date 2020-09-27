عمرو أديب عن تدريبات دينا الشربيني: "الله يكونك في عونك ياهضبة"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:20 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة دينا الشربيني وهى تمارس الرياضة عبر صفحتها على "الانستجرام"، قائلا: "ده فيديو عقدني أنا شخصيا.. مش كفاية فلان، ألاقي فلانة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه عندما علم بأن "الشربيني" نشرت فيديو تمارس فيه الرياضة، اعتقد أنها ستكون "بتنط الحبل، بتعمل يوجا"، مضيفا: "أنا فوجئت بوحش.. ومصدقتش إنها دينا.. إيه اللي بتعمليه ده، دي حاجة تخوف".

وأضاف، "دي بطلة مصر في رفع الأثقال، البنت كلها صحة، الصحة بتفط منها، حاجة تخوف الله يكون في عونك يا هضبة، ناس صغيرة وصحتها كويسة.. صحة مفرطة، يا ماما".

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