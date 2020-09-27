بعد رفض أهل الدائرة.. مرشح بالدقهلية ينسحب من انتخابات "النواب"

اعتذر مصطفى الإمام، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، في بيان رسمي، عن الترشح علي القائمة الوطنية من أجل مصر، بمجلس نواب ٢٠٢٠ وذلك من ضمن ١٧ مرشحا لمحافظة الدقهلية.



وكانت قائمة من أجل مصر في محافظة الدقهلية تم الإعلان عنها، وتضم اللواء هشام الحصري، والمهندس يسري المغازي، والمحاسب محمد المرشدي، واللواء أحمد العوضي، وفوزي فتى، وطارق الخولي، ومصطفي الإمام، والسيد سمير.



كما تضمنت الدكتورة نسرين عمر، والدكتورة شيماء محمود نبيه، والدكتورة ولاء عبدالفتاح، والدكتورة إيناس عبدالحليم، وضحي مصطفي، وغادة عجمي، ونظيرة سلامه، والمهندسة مرفت عازر.



ومع إعلان أسماء القائمة وتداولها، سادت حالة من الغضب بين المواطنين منددين بوضع عناصر غير معروفة وأخرى من ذوي المال السياسي وآخر من هو متورط في قضيتي تهرب ضريبي وشيكات، مؤكدين أنه لا للمال السياسي.



وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين والمتابعين عن غضبهم بسبب عدم معرفتهم بعدد كبير من المرشحين ضمن القائمة، مؤكدين أنهم لا يقيمون بالدقهلية ولا يعرفون أهلها.



واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالرفض، وهذا ما دعا مصطفى الإمام الذي تضمنه القائمة لتقديم الاعتذار وانسحابه لرفضه من أبناء الدقهلية.