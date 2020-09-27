العظمى تصل لـ40.. تعرف على درجة الحرارة اليوم الأحد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا:
شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة.
طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا:
طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
طقس لطيف على السواحل الشمالية.
طقس لطيف على شمال الصعيد.
طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
نشاط رياح على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة:
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فجاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 35
درجات الحرارة في طابا الصغرى 27 والعظمى 33
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 33
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

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