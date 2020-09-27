شاهد.. وزير التعليم: "هيكون عندنا منهج جديد لانج في منتصف 2021"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يضعون مناهج جديدة من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي حاليا، متوقعا الانتهاء منها في ربيع 2021.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "مصر هيكون عندها منهج جديد لانج ملكنا من كي جى 1 وحتى الصف السادس الابتدائي بمنتصف 2021".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر أصبح لديها أدوات تضارع الأدوات الموجودة في الشهادة الأمريكية والبريطانية.

هذا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2020.2021،حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
 
ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
 
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

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