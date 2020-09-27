عاجل.. وصول باتشيكو لقيادة الزمالك

وصل منذ قليل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة، وذلك لتولي مسؤولية قيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.





وكان في استقبال المدرب بمطار القاهرة الدولي، أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك





وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم القادم.





ويأتي التعاقد مع باتشيكو خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن تدريب الفريق، للانتقال إلى الدوري السعودي عن طريق محطة فريق التعاون.



