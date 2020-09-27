صاحب إعلان سعد زغلول يحمل "قرطاسًا" للطعمية يعتذر

قال الدكتور مصطفى الرفاعي، صاحب فكرة إعلان لسعد زغلول يحمل "قرطاسًا" للطعمية، إن "البوست" أو الإعلان لم يكن المقصود منه الإساءة لأي احد من رموز مصر، ولذلك عندما حدثت ردود فعل سلبية تجاه هذا البوست تم حذفه على الفور، معقبًا: "عمرنا ما هنشوه رمز من رموز مصر، وما حدث خطأ نعتذر عنها".



وتابع "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء السبت، أن المطعم يملك 7 فروع في مصر، وأحد الفروع في الولايات المتحدة الأمريكية، معقبًا: "عايزين نصدر الأكل المصري للعالم، ولم نقصد أي إساءة"





