المتحدة للإعلام لقنوات الإخوان: شكرا لحسن تعاونكم.. كواليس مظاهرات نزلة السمان الحقيقية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب الإعلامي خالد صلاح، على تصوير الشركة المتحدة مقطع فيديو لمظاهرة ونشروه على الإنترنت، قائلا: " هذه المظاهرات مزيفة، وتم تصويرها في الاستوديو، لكن القنوات الاخوانية تدعي المصداقية تقوم بنشر أي فيديو على الإنترنت دون التحقق من المصداقية". 

وتابع "صلاح" خلال تقديمه مع الإعلامي يوسف الحسيني برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت،، هذه المظاهرة اهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية..الشركة المتحدة بتقول لكم نشكركم على حسن تعاونكم معنا".

هذا ونشرت فضائية "اكسترا نيوز" فيديو يرصد قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفبركة المظاهرات في نزلة السمان، وإرسالها للقنوات الإخوانية على أنها مظاهرات في مصر، ومن ثم نشرتها القنوات الإخوانية على أن هناك مظاهرات تجوب شوارع القاهرة، دون التحقق من مصداقية المظاهرات.

وتضمن الفيديو كواليس فبركة مظاهرات نزلة السمان، حيث قال مخرج المظاهرة: "أكشن مش عايز حد يضحك، كأنكوا في مظاهرة بجد"، وبدأت بعد ذلك الهتافات".

هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.

وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.

وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.

وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

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