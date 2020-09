وزير التعليم: نحل مشاكل التعليم من الجذور.. والوضع في تحسن

Advertisements

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يعملون على حل مشكلة التعليم من الجذور، والوضع حاليا في تحسن.



وأشار "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه وضع مناهج جديدة، وتطوير مناهج كانت موجودة، بالإضافة إلى تأسيس منصة إلكترونية "ادمودو"، والتي دخل عليها ملايين الطلاب وأولياء الأمور.



إقرأ أيضا..

يمكنكم الآن بكل سهولة الحصول علي أحدث ترددات قنوات مصر التعليمية الجديدة، هذا بعد إصدار قرار الوزارة من أجل استمرار إذاعة الدروس للطلاب واستكمال الدراسة عن بعد خلال الجائحة العالمية.





تردد مصر التعليمية الجديد



أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمرًا إلي جميع القطاعات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم محتوى تعليمي متميز يناسب جميع المراحل التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تفعيل دور القنوات التعليمية، وبرامجها المختلفة.



خاصة في الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مع تكثيف البرامج للمراحل المختلفة: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والأزهرية، والفنية؛ دعمًا لجميع الطلبة والطالبات في العام الدراسي الجديد.





تردد قنوات مصر التعليمية 2020



يمكنكم تنزيل هذه القنوات بكل سهولة، هذا من خلال الترددات المخصصة للدراسة التالية:-



اسم القناة على الرسيفر: EDU 1

معدل الترميز: 27500

التردد: 11747

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.



قد تم جعل هذه القناة خاصة بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية بكافة دروسها.



تردد القناة التعليمية المصرية 1



اسم القناة على الرسيفر: EDU 1

معدل الترميز: 27500

التردد: 11757

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.



يمكنكم التعرف علي التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية لمتابعة الدروس الرسمية، وهو ما سبق إرفاقه من أجل متابعة الدراسة.





مواعيد الدروس علي قنوات مصر التعليمية



يوفر لنا الفيديو التالي التردد والتعرف علي المواعيد الصحيحة للشروحات عبر القناة الرسمية، وبعدها تجدون بقية الترددات التي تمكنكم من تنزيل القناة للحصول علي الشرح والدراسة.



تردد قناة مصر التعليمية للبث

اسم القناة على الرسيفر: EDU 2

معدل الترميز: 27500

التردد: 12380

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

تُعد هذه القناة خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية بكافة الصفوف وجميع الطلاب بها، وتقدم جميع الدروس العامة.



تعتبر من أهم القنوات التي تقدم الدروس للطلاب في جمهورية مصر العربية، وتتابع كافة الأخبار والدروس التي تهم الطالب والمعلم وولي الأمر دومًا.