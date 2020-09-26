مجددا.. نيويورك تشهد ارتفاعا في أعداد مصابي كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:15 م
كورونا
كورونا
الفجر السعودي
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شهدت ولاية نيويورك الأمريكية اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 1000 حالة خلال يوم واحد، وهي المرة الأولى منذ 5 يونيو التي تشهد فيها الولاية تسجيل هذا العدد.

 

وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو اليوم تسجيل 1005 إصابات اليوم من أصل 99953 اختباراً.

 

وأوضح أن الولاية سجلت في الفترة من أواخر يوليو وحتى بداية سبتمبر، حوالي 660 إصابة بكوفيد-19 يومياً.

 

ولم يعلق كومو على تجاوز أعداد الإصابات 1000 حالة في مؤتمره اليومي حول كوفيد-19، لكنه كرر دعوته لضرورة أخذ الحذر والحيطة واتباع الإرشادات الصحية.

وقال كومو: إنه ينبغي أن يستمر سكان نيويورك في ممارسة السلوكيات الأساسية التي تحرك قدرتنا على محاربة كوفيد-19 خلال الانتقال إلى موسم الخريف والإنفلونزا، مؤكداً ضرورة وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

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