الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي تصدي خيالي من كورتوا أمام ريال بيتيس السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:10 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل منذ حوالي 3 ساعات بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي منذ ساعتين و 31 دقيقة أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طنطا منذ ساعة خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي منذ حوالي 5 ساعات جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد منذ حوالي 7 ساعات تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي منذ حوالي 6 ساعات رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا منذ أقل من ساعة فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا" منذ حوالي 6 ساعات مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم منذ حوالي 7 ساعات سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي منذ حوالي 6 ساعات برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ أقل من ساعتين الشناوي يدخل التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ انطلاق الدوري منذ ساعة ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس منذ حوالي 8 ساعات أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي منذ ساعة و نصف الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 7 ساعات