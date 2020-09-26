حسام المغازي: مصل الانفلونزا المتواجد الآن يغطي كافة أنواع السلالات المنتشرة في مصر

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قال الدكتور حسام المغازي، رئيس جمعية مكافحة الدرن وأمراض الصدر، إن موسم الانفلونزا لم يدخل حتى الآن، بسبب أن الطقس ما زال دافئ، مشيرًا إلى أن المشكلة هذا العام أن موسم الانفلونزا يتزامن مع أزمة فيروس كورونا، لذلك هناك تخوف كبير من اختلاط الأمر حول الانفلونزا وفيروس كورونا



وتابع "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن فاعلية مصل الانفلونزا تتوقف على سلالة الإنفلونزا، ولذلك قد يصاب بعض المواطنين بالأنفلونزا رغم الحصول على المصل أثناء سفرهم لأداء فريضة الحج.



ولفت إلى أن المصل المتواجد الآن يغطي كافة أنواع سلالات الانفلونزا المنتشرة في مصر، مطالبًا المواطنين بأخذ المصل حتى لا نواجه خطرين في وقت واحد س هطر الانفلونزا، وخطر كورونا



وتساءل عن سبب ارتفاع ثمن مصل الانفلونزا من 65 جنيه لـ 170 جنيه، في ظل تأكيد مسؤول كبير في معهد المصل واللقاح عن توفير 2 مليون جرعة من مصل الأنفلونزا.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

