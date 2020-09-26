الفوج الأول من بعثة الهلال السعودي يصل الرياض

وصلت بعض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي اليوم السبت إلى العاصمة الرياض متضمنة الأعضاء غير المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالإضافة إلى المتعافين.





وكانت إدارة النادي قد قررت تخصيص رحلتين لعودة الفريق من قطر حيث تغادر الرحلة الثانية التي تحمل المصابين بالفيروس التاجي مساء يوم غداً الاحد عى أن يتم إجراء الفحوصات اللازمة لجميع أفراد البعثة فور وصولهم لمقر الإقامة.





وكان نادي الهلال قد عانى من فيروس كورونا منذ وصوله العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا وأدى ذلك إلى إستبعاد حامل اللقب من جانب الأتحاد الآسيوي بعد أن عجز الزعيم عن توفير 13 لاعباً كحد ادنى.





وذهب جميع اللاعبين المتعافيين البالغ عددهم 11 لاعب من بينهم 3 حراس مرمى لكن الإتحاد الآسيوي قرر إعتبار الفريق منسحباً من البطولة وفوز شباب أهلي دبي يوم الأربعاء الماضي لحساب مباريات الجولة الأخيرة من المجموعات.



