وزير الرياضة يهنِّئ الأهلي السعودي لتأهله للدور ربع النهائي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:27 م
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الفجر السعودي
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هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس النادي الأهلي السعودي  عبدالإله مؤمنة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه زظير الرياضة بعد فوز فريق الأهلي على نظيره أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح اليوم ، مشيداً بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق خلال مجريات اللقاء، راجيًا للأهلي التوفيق في الدور القادم وتشريف الكرة السعودية.

 

وتمنى التوفيق لفريقي النصر والتعاون في مباراتهما غداً في الدور ذاته وتقديم مواجهة تعكس مكانة الرياضة السعودية.

 

وتأهل فريق الأهلي السعودي إلى دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على فريق شباب الأهلي الإماراتي خلال مواجهتهم اليوم في الدوحة لدور الـ 16، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد مباراة انتهت بهدف لهدف في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

 

في الوقت الأصلي للمباراة تقدم شباب الأهلي الإماراتي في الشوط الأول عن طريق لاعبه عزيزجون غانييف في الدقيقة (28)، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بواسطة عمر السومة عند الدقيقة (54) من ركلة جزاء.

 

واستمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والذي تفوق فيه فريق الأهلي السعودي بنتيجة 4-3.

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وزير الرياضة تركي الفيصل الاهلى السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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