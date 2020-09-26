محمد علي خير: الصعيد كان مهملًا لـ70 عامًا والنهاردة في انجازات حقيقية









أكد الإعلامي محمد علي خير، وجود انجازات ضخمة على أرض الواقع في محافظات الصعيد من انشاء مدن جديدة وشبكة طرق ومواصلات وإنشاء مصانع وصناعات تصب في صالح أهالي الصعيد، لافتا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم تستطيع أن تبرز انجازاتها في الصعيد على أرض الواقع.





وأضاف الإعلامي محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، "حكومة مدبولي لم تستطيع إبراز انجازات لها على الارض مش خيال"، واستشهد بحجم الانجازات ومشروعات المدن مثل أسيوط الجديد وقنا الجديدة وسوهاج الجديد وكذلك أسوان الجديدة.



