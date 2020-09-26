أسعار الذهب تستقر بعد تراجعات قوية في تعاملات الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الذهب في اسواق الصاغة المصرية، اليوم السبت، استقرار نسبي بعد تراجعات قوية تعرضت لها طوال الأسبوع الماضي بقيمة بلغت نحو 12 جنيه للجرام الواحد

وبلغن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 816 جنيه ، وسجل سعر جرامعيار 18 نحو 699 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 بلغ نحو 932 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6528 جنيهًا.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.35%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.