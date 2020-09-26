شاهد.. البوستر الرسمي لأغنية أحمد الفيشاوي الجديدة "نمبر 2"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
طرح الفنان أحمد الفيشاوي بوستر أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "نمبر 2".

حيث نشر الفيشاوي البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه بإنستجرام ، وشوق متابعيه للأغنية قائلاً:"قريباً".

وظهر الفيشاوي بالبوستر بشكل كركاتيري داخل حلبة ملاكمة وهو يضرب الفنان محمد رمضان ، وذلك بعد الصراعات التي نشبت بينهما مؤخرًا.

يذكر أن أخر ظهور لـ الفنان أحمد الفيشاوي، تقديمة فيلم "الحارث" الذي عرض منذ شهر على منصة شاهد، وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التشويقية.


وشارك في بطولة فيلم "الحارث" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، اسما ابو اليزيد.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من نصف ساعة

بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

هدف كوميدي.. الأهلي يضرب شباك طنطا "فيديو"

منذ ثلث ساعة

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة عرض الشباب السعودي لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

08:32 م

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:59 م

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

06:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»