أسامة كمال: شائعات إن الميادين مليانة.. وفعلا "مليانة بالناس الطيبين"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يريد أن يقف مع نفسه كإعلامي وشخص له ضمير وقفة، موضحًا: «لدي شقين يجب أن أضعهم أمام المشاهد.. هما الشائعة ومطالب البعض».

وأضاف خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على شاشة المحور، مساء اليوم السبت، أن الشائعة هي التي تصدر عن جماعة الإخوان وأبواقها في قطر وتركيان وغيرهم من رعاة الإرهاب والمحرضين على الخراب، مستكملا: «الشائعة تقول مظاهرات تجتاح والميادين اتملت.. صحيح الميادين كانت مليانة.. بس بالناس الطيبين اللي بيجروا ورا اكل عيشهم.. اللي رايح شغله.. واللي بيقضي مصالحه».

وأوضح أن الإخوان بعد 30 يونيو 2013 أثناء تجمهرهم بميداني رابعة العدوية والنهضة، حاولوا إرهاب البلاد والمواطنين، وهذا جوهر ما يكرروه الآن.

وأكد كمال، أنه ليس من أنصار توزيع الاتهامات على الناس أو نشر جملة "كله تمام"، ولكن يجب الاعتراف بأن الإصلاح قد يتسبب في ضغط على فئات المجتمع،  متابعا: "الرئيس يعلم معاناة الناس.. ويسعى لإنجاز أكبر قدر من الإصلاح".

أخبار تهمك

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 7 ساعات

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:59 م

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

06:29 م

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

07:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»