أسامة كمال: شائعات إن الميادين مليانة.. وفعلا "مليانة بالناس الطيبين"

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يريد أن يقف مع نفسه كإعلامي وشخص له ضمير وقفة، موضحًا: «لدي شقين يجب أن أضعهم أمام المشاهد.. هما الشائعة ومطالب البعض».





وأضاف خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على شاشة المحور، مساء اليوم السبت، أن الشائعة هي التي تصدر عن جماعة الإخوان وأبواقها في قطر وتركيان وغيرهم من رعاة الإرهاب والمحرضين على الخراب، مستكملا: «الشائعة تقول مظاهرات تجتاح والميادين اتملت.. صحيح الميادين كانت مليانة.. بس بالناس الطيبين اللي بيجروا ورا اكل عيشهم.. اللي رايح شغله.. واللي بيقضي مصالحه».





وأوضح أن الإخوان بعد 30 يونيو 2013 أثناء تجمهرهم بميداني رابعة العدوية والنهضة، حاولوا إرهاب البلاد والمواطنين، وهذا جوهر ما يكرروه الآن.



