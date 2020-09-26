رغم التعادل.. تشيلسي يستقبل ثاني أسرع ثلاثيه في تاريخه
السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:34 م
محمد أيمن
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إستقبلت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ثلاثة أهداف في النص ساعة الأولى خلال المباراة التي خاضها الفريق ضد وست بروميتش ألبيون في واحد من أسوأ الأشواط التي قدمها الفريق اللندني خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن هذه الثلاثية تعتبر ثاني أسرع ثلاثية تسكن شباك البلوز عبر تاريخهم بالبريميرليج.
حيث تعود أسرع ثلاثية تسكن شباك العملاق اللندني إلى شهر فبراير من العام الماضي 2019 من مانشستر سيتي خلال التسعة عشر دقيقة الأولى من اللقاء.
وعلى الرغم من ذلك تمكن لاعبوا تشيلسي من العودة للمباراة في الشوط الثاني وتسجيل ثلاثة أهداف ليخرجوا بنقطة التعادل في مباراة دراماتيكية.
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