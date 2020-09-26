روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالرقم الآلي|احسب فاتورتك بنفسك بالصور |ادخال قراءة عداد المياه من منزلك

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:27 م
فاتورة المياه مصر
فاتورة المياه مصر
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روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالرقم الآلي|احسب فاتورتك بنفسك بالصور |ادخال قراءة عداد المياه من منزلك

نقدم لكم متابعينا روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالرقم الآلي وهو رقم الحساب أو رقم فوري المكون من 14 رقم والمدون على كل فاتورة ، فقد اهتمت الدولة في السنوات القليلة الماضية بتفعيل خدمات المواطنين الحيوية لتُقدّم الكترونيا من خلال قنوات اتصال جديدة سهلت كثيرا على المواطنين في الحصول على الخدمات وكذلك الاستعلام عنها بطريقة أكثر فاعلية وبساطة.


روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالرقم الآلي

بعد أن كان المواطن يبذل كثيرا من الوقت في الذهاب إلى مراكز الخدمة ويظل في انتظار دوره حتى يحصل على خدمة أو يستفسر عن أمر ما، صار الأمر اليوم بمنتهى السهولة والدقة حيث ساعدت التكنولوجيا الحديثة من برامج وتقنيات متطورة على استحداث نظاما حكوميا الكترونيا من خلاله يستطيع أي مواطن الاستعلام عن أي خدمة وتحصيل الفواتير أيضا وهو في منزله، فقط بخطوات بسيطة يمكنك التعرف اليوم على كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه، وكذلك ادخال قراءة عداد المياه من منزلك، كما وفرنا لكم جميع الروابط المتاحة لمعرفة فاتورة المياه، وكذلك روابط التطبيقات الذكية لتحميلها على هواتف الاندرويد.

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب بتوفير أليات حديثة يستطيع من خلالها المواطنون من الاستعلام عن فواتير المياه من المنزل دون الحاجة إلى زيارة شركة المياه وضياع يوم بأكمله في طوابير طويلة حتى يستطيع دفع فاتورة المياه، وذلك بطريقتين إما عن طريق اسم المشترك ورقم الحساب المدون على فاتورة المياه أو برقم العداد.


معرفة فاتورة المياه بإسم المشترك ورقم الحساب

يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة به وذلك بالدخول إلى الموقع الالكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية من هنا ثم اتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة فاتورة المياه.


احسب فاتورتك بنفسك

تقدم البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة خدمة للمواطن وهي حساب فاتورة المياه بنفسه، عن طريق ادخال البيانات التالية في الحقول المبينة أدناه في الصورة وهي:

اختيار نوع النشاط "منزلي أم تجاري".
ادخال القراءة الحالية للعداد.
ادخال القراءة السابقة.
كتابة عدد وحدات العقار.
اختيار حالة الصرف الصحي مخدوم أم لا.
ستظهر أمامك قيمة الفاتورة.

لحساب فاتورة المياه بنفسك يرجى زيارة موقع الشركة القابضة للمياه "من هنا". 

روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالرقم الآلي|احسب فاتورتك بنفسك بالصور |ادخال قراءة عداد المياه من منزلك

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