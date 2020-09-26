لجنة التظلمات للكشف الطبي بالدقهليةتبرأ "رعب" من تعاطي المخدرات

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برأت لجنة التظلمات للجنة الطبية للمتقدمين لمجلس نواب 2020، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، من تعاطي المخدرات للكشف لانتخابات برامان ٢٠٢٠.



وكان تقدم المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، بتظلم في جلسة تظلمات 22 سبتمبر 2020 بعد اعلان اللجنة الطبية ايجابية تحليل المخدرات.



جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير الصحة والسكان رقم السنة 2020 بتكليف الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بترفع الكشف الطبي الذهني والنفسي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، وتحديد ما اذا كان من متعاطي المخدرات والمسكرات من عدمهوتبين من قرار اللجنه بناء على الكشف الطبي على ا "أحمد إبراهيم محمد رعب، والذي تم بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة من الأساتذة والاستشاريين وذلك بجلسة السبت تاريخ الجلسة 2292020مع رقم القيد يسجل الجلسة305: ومكان الجلسة مستشفى العام الحديث (الدولي).





واوصت اللجنه بأنه بعد الفحص والإطلاع على الأبحاث تبين أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات ولامانع ذهنية أو نفسيا من ترشحه لعضوية مجلس النواب 2020.



