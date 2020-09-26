فابريجاس يفتح النار على إدارة برشلونة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتقد الإسباني سيسك فابريجاس لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي برشلونة الإسباني ونادي موناكو الفرنسي الحالي إدارة البلوجرانا بسبب الطريقة التي غادر بها الأوروجوياني لويس سواريز قلعة العملاق الكتالوني.

وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة " ماركا " الإسبانية قال فابريجاس " رحيل سواريز كان يجب أن يحدث في يوم من الأيام ، أليس كذلك ؟ حيث سبق وأن غادر بعض اللاعبين من قبل وحينما يتقدم العمر بنا نرحل ونبحث عن خوض تجارب جديدة".

وأضاف " برشلونة من الفرق التي تحب دائماً أن تكون في القمة ، لكن كان يمكنهم القيام ببعض الأشياء بطريقة مختلفة ، خاصةً وأننا نتحدث عن لاعب كبير مثل سواريز ضحى بحياته للفوز بالألقاب وكان من رموز النادي وأساطيره ".

وأنهى " أعتقد أنه في بعض الأحيان يمكن القيام بالأشياء بطرق مختلفة ، خاصة في التعامل وكيفية إحترام الأساطير ، أشعر بالحزن بعض الشيء وأعرف مدى حب هولاء اللاعبين أمثال سواريز للنادي ".

يُذكر أن سواريز رحل عن صفوف برشلونة بعد أن طلب منه كومان المدير الفني الجديد البحث عن نادي بسبب أنه لن يكون ضمن خططه للموسم الجديد لينتقل إلى الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد.

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فابريجاس سواريز برشلونة الدوري الأسباني

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