شاهد.. البث المباشر للحلقة الـ 16 من مسلسل "قوت القلوب"2"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:27 م
قوت القلوب
قوت القلوب
مي مرسي
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تعرض قناة "الحياة" الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" وذلك من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

ويوفر "الفجر الفني" البث المباشر للحلقة الـ16 من مسلسل "قوت القلوب"، والمذاع على قناة "الحياة".

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى

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