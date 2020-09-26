عماد الدين حسين: لجوء الإخوان للمقاول الهارب يعني أن الجماعة فقدت التأثير



قال نائل شحادة، أستاذ اقتصاد، ومقدم البلاغ ضد محمد علي في اسبانيا، إنه قدم بلاغا ضد محمد علي يتهمه فيه بغسيل الأموال، منوها بأنه على علم بثلاث عمليات لغسيل الأموال قام بها محمد علي، حيث أنه ذهب معه مرتين لاستلام الأموال، معلقا: "كان يقولي عايزيين نروح العنوان ده ونستلم الفلوس، ونمشي".



وأشار "شحادة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" من أسبانيا ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تكلفة تشطيب الفيلا التي يمتلكها المقاول الهارب محمد علي في أسبانيا وصلت إلى مليون و300 ألف يورو.





وأضاف أن لديه مستندات تثبت أن محمد علي انفق الأموال التي هربها من مصر على تشطيبات الفيلا، منوها بأن أبلغ السلطات القضائية عن هذا الأمر في فبراير 2019.





قال الكاتب عماد الدين حسين، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استغلال أي فرصة للدعوة للتظاهرة، لإرسال رسالة للمولين بأن الجماعة ما زالت موجودة على الأرض، مشيرًا إلى أن لجوء الجماعة الإرهابية للمقاول الهارب محمد علي لإثارة الشارع، يعني أن الجماعة فقدت القدرة على التأثير على الشارع.وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الأوضاع الاقتصادية بعد أزمة كورونا أثرت على مستوى المعيشة، وهذا ليس في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع، مشددًا على ضرورة قيام الإعلام بتوعية ا لمصريين بما يحدث حتى لا تستغل الجماعة هذا الامر لإثارة الشارع.اقرأ أيضًا: