عماد الدين حسين: لجوء الإخوان للمقاول الهارب يعني أن الجماعة فقدت التأثير

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الكاتب عماد الدين حسين، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استغلال أي فرصة للدعوة للتظاهرة، لإرسال رسالة للمولين بأن الجماعة ما زالت موجودة على الأرض، مشيرًا إلى أن لجوء الجماعة الإرهابية للمقاول الهارب محمد علي لإثارة الشارع، يعني أن الجماعة فقدت القدرة على التأثير على الشارع.

وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الأوضاع الاقتصادية بعد أزمة كورونا أثرت على مستوى المعيشة، وهذا ليس في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع، مشددًا على ضرورة قيام الإعلام بتوعية ا لمصريين بما يحدث حتى لا تستغل الجماعة هذا الامر لإثارة الشارع.


اقرأ أيضًا: 

قال نائل شحادة، أستاذ اقتصاد، ومقدم البلاغ ضد محمد علي في اسبانيا، إنه قدم بلاغا ضد محمد علي يتهمه فيه بغسيل الأموال، منوها بأنه على علم بثلاث عمليات لغسيل الأموال قام بها محمد علي، حيث أنه ذهب معه مرتين لاستلام الأموال، معلقا: "كان يقولي عايزيين نروح العنوان ده ونستلم الفلوس، ونمشي".

وأشار "شحادة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" من أسبانيا ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تكلفة تشطيب الفيلا التي يمتلكها المقاول الهارب محمد علي في أسبانيا وصلت إلى مليون و300 ألف يورو.


وأضاف أن لديه مستندات تثبت أن محمد علي انفق الأموال التي هربها من مصر على تشطيبات الفيلا، منوها بأن أبلغ السلطات القضائية عن هذا الأمر في فبراير 2019.

أخبار تهمك

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 20 ساعة

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تفاصيل رشوة المقاول الهارب لمسئولي كاتلونيا لتوسيع قصره (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ ساعتين

الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:59 م

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

06:29 م

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

07:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»