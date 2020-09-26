دانا حلبي تتعرض لحادث سيارة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرضت الفنانة دانا حلبي، لحادث سيارة اليوم، ولكن تم إنقاذها وأعلنت عن ذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "حلبي" قائله: "عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد.. المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شيء.. الله يخليلكم ولادكم.. والحمدلله انا بخير شكرًا ع كل الرسايل بحبكم".

يذكر أن الفنانة دانا حلبي، قد آثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب أخبار خطبتها من عبد المنعم العمايري،وركوبهما معا طائرة.
دانا حلبي تتعرض لحادث سيارة
دانا حلبي تتعرض لحادث سيارة

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