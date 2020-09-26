دانا حلبي تتعرض لحادث سيارة
السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:10 م
مي مرسي
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تعرضت الفنانة دانا حلبي، لحادث سيارة اليوم، ولكن تم إنقاذها وأعلنت عن ذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "حلبي" قائله: "عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد.. المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شيء.. الله يخليلكم ولادكم.. والحمدلله انا بخير شكرًا ع كل الرسايل بحبكم".
يذكر أن الفنانة دانا حلبي، قد آثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب أخبار خطبتها من عبد المنعم العمايري،وركوبهما معا طائرة.
وكتبت "حلبي" قائله: "عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد.. المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شيء.. الله يخليلكم ولادكم.. والحمدلله انا بخير شكرًا ع كل الرسايل بحبكم".
يذكر أن الفنانة دانا حلبي، قد آثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب أخبار خطبتها من عبد المنعم العمايري،وركوبهما معا طائرة.
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