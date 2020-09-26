إبراهيم فايق يدعم مركز أورام الفيوم ويتبرع بإعلان مجاني عبر وسائل التوصل الاجتماعي

حرص الاعلامي ابراهيم من فايق، على زيارة ودعم مركز أورام الفيوم ويتبرع بإعلان مجاني عبر وسائل التوصل الاجتماعي









وقام فايق بجولة داخل مركز اورام، بصحبة الدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي بالمركز والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الادارة .









وأعرب عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة اهالي محافظات شمال الصعيد، والمجهود المبذول من مجلس ادارة والعاملين به من اطباء وموظفين، بعد الانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والاشعة التشخيصية

والاشعة المقطعيه "الماموجرام"، وتجهيز وحدة العلاج الاشعاعي.













وناشد الاعلامي ابراهيم فايق زملائه الاعلاميين بزيارة ودعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي محافظات شمال الصعيد، وتقديم الدعم الإعلامي والمعنوي لمرضى الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير، الذي يخدم اهالي محافظات شمال الصعيد.













وحرص فايق علي شكر مجلس الإدارة والعاملين بالمركز وفي ختام الزيارة تقدم مجلس أدارة مركز أورام الفيوم بخالص الشكر الاعلامي ابراهيم فايق واهدي لة دراع مركز أورام تقديرا لدعمة وزيارة مركز أورام الفيوم.