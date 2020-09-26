الأهلي السعودي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن فريق نادي الأهلي السعودي من العبور لربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على فريق نادي شباب الأهلي دبي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما.

وعلى ملعب إستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة تقدم عزيزجون جانييف لشباب الأهلي دبي في الدقيقة الثامنة والعشرين لينتهي الشوط الأول على وقع تأخر الفريق السعودي بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني تمكن السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة والخمسين من علامة الجزاء لينتهي الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بلا فائز ولا خاسر ويتجه الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية.

وفي ركلات الحظ تمكن حسين عبد الغني ولوكاس ليما وعبد الرحمن عبدالله غريب ومعتز هوساوي من التسجيل للاهلي السعودي وأضاع عمر السومة الركلة الاخيرة.

فيما تمكن يوسف جابر وجانييف وسعيد أحمد عبدالله من التسجيل لشباب الأهلي دبي وأخفق الثنائي أحمد خليل وعبدالله النقيبي.

وسيواجه الاهلي السعودي في الدور ربع النهائي يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الفائز من مباراة باختاكور الأوزبكي وإستقلال طهران الإيراني التي تقام في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم.


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