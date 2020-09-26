وقع في حبها ابنة شقيقة بديعة مصابني.. مالا تعرفه عن حياة ثريا حلمي العاكفية

Advertisements

يصادف اليوم 26 سبتمبر ذكرى ميلاد، ملكة المونولوجهات الفنانة ثريا حلمي والتي قدمت 300 مونولوج وكانت تنافس في ذلك نجوم كبار أبرزهم إسماعيل ياسين.



ولم تقم ثريا حلمي، بتقديم مونولوجهات بدون هدف، ولكنها كانت تقدم رسالة لمجتمع من خلالها وخاصة قضايا المرأة وتعتبر أول امرأة تقدم شخصية المسحراتي في المونولوجهات.



أذاعت شائعة ارتباطها بإسماعيل ياسين وهزت الوسط الفني، وذلك لكونهما ثنائي كوميدي،وأهداها "ياسين" مونولوج في عيد ميلادها.



وقع في حب ثريا حلمي ابن شيقيقة بديعة مصابني وقام بتغيير ديانته ليتزوج منها، ووافقت "حلمي" على ذلك.



