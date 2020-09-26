شركة العدل تنعى الراحل المنتصر بالله عبر "فيس وك"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
أعربت شركة العدل للانتاج الفني، عن حزنها الشديد لـ وفاة الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

حيث قامت الصفحة الرسمية للشركة بنشر صورة ل الراحل المنتصر بالله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت على الصورة قائلة:"انا لله وانا اليه راجعون، وداعا المنتصر بالله".

في سياق متصل، كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن موعد نقل جثمانه الى مثواه الأخير من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وبدأ المنتصر بالله مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة والعالمة باشا.
شركة العدل تنعى الراحل المنتصر بالله عبر "فيس وك"
شركة العدل تنعى الراحل المنتصر بالله عبر "فيس وك"
شركة العدل تنعى الراحل المنتصر بالله عبر "فيس وك"
شركة العدل تنعى الراحل المنتصر بالله عبر "فيس وك"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة المنتصر بالله شركة العدل النتصر بالله المنتصر بالله

أخبار تهمك

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ ساعتين

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ نصف ساعة

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ حوالي 5 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ ساعة

الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل

منذ ساعة

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

بعد وفاته.. تعرف على بداية حياة المنتصر بالله الفنية وعلى ديانته

تعرف على موعد وجنازة المنتصر بالله

بفيديو من مسرحية.. مصطفي خاطر ينعي الراحل المنتصر بالله

ويزو عن المنتصر بالله.. "برنا يرحمك ا احلى كوميديان"

الفنان عباس بو الحسن ينعي الراحل النتصر بالله: "اسعد الملايين"

مصطفى بسيط ينعي الراحل المنتصر بالله عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

06:29 م

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

05:59 م

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»