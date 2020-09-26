خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يرغب النادي الأهلي في ضم الجزائزي يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم مسئولو الأهلي عرضا لضم اللاعب، بقيمة 2 مليون دولار إلى مسئولي الأهلي السعودي، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، وهو ما رفضه الأخير.

وقام النادي الأهلي برفع عرضه المقدم إلى فريق أهلي جدة السعودي، من أجل ضم المهاجم الجزائري الى 3 مليون دولار.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه، نظرا لما تعاني منه هذه المنطقة كثيرا في القلعة الحمراء، حيث يواجه ندرة تهديفية.

جدير بالذكر أن يوسف بلايلي لا يمانع في تمثيل النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، ولكن يتوقف الأمر على موافقة ناديه السعودي.

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