سوسن بدر تنعى وفاة المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة سوسن بدر ، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سوسن صورة الراحل المنتصر بالله، وكتبت : صديق العمر ورفيق الرحلة الطويلة صاحب القلب الطيب والضحكة الصافية والنية الحلوة.. الله يرحمك ويصبر حبيبة عمرك وبناتك ".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.

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