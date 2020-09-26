إيمي سمير غانم تنعيىالمنتصر بالله

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حرصت الفنانة إيمي سمير غانم ، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت إيمي صورة الراحل المنتصر بالله، وعلقت عليها قائله:" إن لله وإن إليه راجعون ، يارب ارحمه وصبر أهله.. بحبه أوي".



يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.



