لأول مرة.. محمد رمضان ضيف إيمان الحصري من قصر البارون

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق الفنان محمد رمضان جمهوره للقاءه مع الإعلامية إيمان الحصري من قصر البارون.

حيث نشر رمضان فيديو يجمعما وهم يلتقتان صورة سيلفي ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك ".

وكتب : انتظروني في لقاء خاص علي dmc مع الإعلامية إيمان الحصري من قصر البارون للمرة الأولي.

وطرح رمضان مؤخرًا كليب "يا حبيبي " ، وحصد الكليب أكثر من 14 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي .

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