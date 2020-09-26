تاريخ مواجهات الزمالك ضد الجونة.. تفوق أبيض وعقدة أزلية ولا تعادل سلبي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الجونة مساء غدًا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ويخوض الزمالك مباراة الجونة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على "وصافة"  الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم أي رصيده الفعلي (55 نقطة)، بفارق نقطة وحيدة عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 31 نقطة ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في مباراة الغد من أجل الدخول لمنطقة الأمان بجدول ترتيب المسابقة والإبتعاد عن منطقة الخطر وشبح الهبوط لدوري القسم الثاني.

يقود الزمالك في مباراة الجونة المدرب طارق يحيي المدير الفني المؤقت للفريق رغم وصول البرتغالي باتشيكو مدرب الفريق الجديد لمصر لكنه سيتابع اللقاء من المدرجات على أن يقود الفريق بشكل رسمي بداية من مباراة المصري.

 تاريخ مواجهات الزمالك ضد الجونة

تقابل فريقي الزمالك والجونة في 11 مواجهة رسمية سابقة (10 بالدوري – 1 بكأس مصر)، حقق الفارس الأبيض الفوز في 6 مباريات، مقابل انتصار وحيد للفريق الساحلي، وحسم التعادل السلبي نتيجة 4 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 18 هدفا في شباك فريق الجونة، بينما اهتزت شباك الفريق الأبيض بـ9 أهداف فقط، ويتصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم وقائد الأبيض قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

أول مواجهة جمعت الزمالك مع الجونة كانت في 20 أكتوبر لعام 2009 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل للأبيض أحمد حسام ميدو، وجاء هدف الفريق الساحلي عن طريق اللاعب أحمد عمران.

أكبر انتصار في مواجهات الزمالك والجونة كان لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 – 2019.

خرج الزمالك بشباك نظيفة في 5 مباريات ضد فريق الجونة، بينما لم يحقق الفريق الساحلي هذا الأمر إطلاقا.

لم تنتهي أي مباراة بين الزمالك والجونة بالتعادل السلبي طوال تاريخ مواجهاتهما، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل الإيجابي.

الفوز الوحيد لفريق الجونة على نظيره فريق الزمالك كان بنتيجة 2 – 1 في الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 10 مايو 2011، ولم يستطيع الفريق الساحلي تحقيق أي انتصار على الفارس الأبيض منذ ذلك التاريخ.

آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في لقاء الدور الأول من النسخة الحالية لبطولة الدوري كانت بتاريخ 15 يناير 2020 وانتهت بفوز الزمالك 2-0.

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