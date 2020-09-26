سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي السبب الرئيسي وراء رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، وهو رغبة زوجته في تواجده بجانبها في سويسرا.

وقال المصدر : "فايلر لدية رغبة كبيرة في استكمال مشواره مع الفريق، ولكن ضغوطات أسرية هي السبب في رحيله، خاصة أن زوجته لا تحب ترك سويسرا إلى أي مكان، كما اشتكت من غيابه عنها"

وتابع: فايلر قدم اعتذاره لمسؤولو الأحمر وأوضح أنه لا يستطيع التأخر عن أسرته، حيث إنها تستطيع الحجز على أمواله في البنوك السويسرية بموجب القانون بسبب ابتعاده عن الأراضي السويسرية لفترة طويلة.

ونجح فايلر، فى قيادة النادى الأهلى، فى حصد لقبى السوبر المصرى، على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة 3 – 2، كما توج بلقب الدوري المصرى، للمرة الـ42 فى تاريخ القلعة الحمراء.

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