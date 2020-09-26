الصحة تكشف طرق التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وكورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ذكرت وزارة الصحة، أنه من الصعب التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.

وقال حساب «الصحة937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، إنه «قد لا يمكن التفريق بشكل واضح بين الأعراض والعلامات السريرية بين الإنفلونزا العادية وبين covid-19، حيث إن الأعراض متقاربة لحد كبير».

وأضافت الوزارة أنه «لتشخيص حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لا بد من توفر أحد الاحتمالات الوبائية، بالإضافة للأعراض، والتشخيص المخبري».

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