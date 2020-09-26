الزرقا يفرض التعادل على الترسانة بالقسم الثاني

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خرجت مباراة الترسانة والزرقا، بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حسن الشاذلي.



وجاء تشكيل الترسانة، مكون م، أحمد حسين في حراسة المرمي، هشام رجب، إبراهيم منصور، محمد حسين، رضا سيد، محمد أشرف، محمد محمود، بركات حجاج، إيهاب فؤاد، عمر طارق، طارق يحيي (وطني).



بدلاء الترسانة: محمد موسي، أحمد عماد، كريم زين العابدين، وليد محمد، عبد الرحمن سعد، محمود محمد، محمد مجدي (كريسبو)، ايمن صالح، حسين أنور.





بينما جاء تشكيل الزرقا، يضم، عبد الرحمن رضا في حراسة المرمى، محمد عادل، أحمد أمير، محمد السعيد، احمد ابراهيم، يوسف حسن، حسام فتحي، محمود علي، باسم عادل، محمد عصام، حسام جمالية.



بدلاء الزرقا: مصطفي محمد، محمد ناصر، وليد نبيل، عبد الرحمن حسين، أحمد علي، عمر سعيد، أحمد سمير، محمد عيد.



بدأت المباراة بضغط قوي من الترسانة، حتى في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، أنقذ عبد الرحمن رضا حارس الزرقا هدف مؤكد للترسانة عن طريق اللاعب إيهاب فؤاد.



وفي الدقيقة 19 من عمر الشوط، سدد محمد محمود لاعب الترسانة تسديدة قوية من خارج المنطقة، ولكن عبد الرحمن رضا حارس الزرقا تصدى لها ببراعة.



وشهدت المباراة حالتين إنذار للزرقا، حيث حصل محمود علي على الانذار الأول في الدقيقة 37، ومحمد السعيد في الدقيقة 38.



وفي الدقيقة 40، افتتح الشواكيش التسجيل عن طريق لاعبه عمر طارق سعيد من تمريرة اللاعب إيهاب فؤاد ويسددها اللاعب في الزاوية اليسرى نحو مرمي الزرقا.



وأعلن حكم المباراة عن احتساب أربع دقائق، وقت بدل ضائع، ولم تشهد فيها أي خطورة، ليطلق الحكم صفارته معانا نهاية الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدف دون مقابل.



وفي الشوط الثاني أجرى الزرقا تبديلين بدخول كلا من محمد ناصر وعبد الرحمن حسين بدلا من حسام فتحي ويوسف حسن.

وفي الدقيقة 53 سدد الكرة برأسه نحو المرمي، ولكنها تمر من فوق مرمى الترسانة.



وواصل الزرقا ضغطه نحو مرمى الترسانة، حتى جاءت الدقيقة 59 ليدرك الزرقا التعادل عن طريق لاعبه عبد الرحمن سمير اثر تمريرة اللاعب حسام حسن (جمالية)



وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة، أجرى الترسانة تبديلين دفعة واحدة بدخول كلا من عبد الرحمن سعد ومحمود جبر بدلا من محمد أشرف ومحمد السيد.



وفي الدقيقة 66 من عمر المباراة، بدأ الترسانة بضغط غير طبيعي، حيث سدد اللاعب هشام رجب كرة دخل المنطقة ولكن تصدم بالعارضة وسط غفلة دفاعية من لاعبي الزرقا.



ويواصل الترسانة ضغطه نحو مرمى الزرقا، ولكن بدون أي خطورة.



وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أجرى الزرقا تبديل الثالث بدخول اللاعب وليد نبيل بدلا من باسم عادل.



وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة، أجرى الزرقا تبديل الرابع بدخول اللاعب عمر سعيد بدلا من محمد عصام.



وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة، أجرى الترسانة تبديله الثالث والرابع بدخول كلا من وليد فوزي وايمن صالح بدلا من بركات حجاج ومحمد السيد.



وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة، أجرى الترسانة تبديله الخامس والاخير، بدخول اللاعب محمد مجدي (كريسبو) بدلا من طارق وطني.



وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة، أجرى الزرقا تبديله الخامس والأخير، بدخول أحمد عبد الفتاح بدلا من حسام حسن (جمالية).



واحتسب حكم المباراة صبري ابراهيم، ست دقائق وقت بدل ضائع.



وفي الدقيقة 95 من عمر المباراة، الغي حكم المباراة هدف للترسانة بداعي ملامسة اللاعب إيهاب فؤاد الكرة بيده.



وبعدها يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تعادل الترسانة والزرقا، بهدف لكلا منهما.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الترسانة إلي 16 نقطة، ويظل بالمركز الحادي عشر، ويرتفع رصيد الزرقا إلي 10 نقاط ويظل متذيلا للمجموعة الثانية.



وأدار المباراة تحكيميا صبري إبراهيم (حكم ساحة) (القاهرة) ، ويعاونه كلا من: حاتم علام (مساعد أول) (القاهرة)، محمد الزناري (مساعد ثاني) (الغربية)، مصطفي القفاص (حكم رابع) (الغربية)، وراقب المباراة حمدي رضوان من منطقة القاهرة، وجمال سالم مراقبا من لجنة المسابقات.