الإمارات تتأهب ببرنامج طموح لإطلاق مشاريع فضائية جديدة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:12 م
الامارات
الامارات
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قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده ستباشر قريبا مشاريع جديدة وطموحة في مجال العلوم الفضائية.

 

ومن المقرر أن تتضمن هذه المشاريع تطوير أقمار صناعية متخصصة ومركز تدريبي على المهام في الفضاء الخارجي، حيث يأتي هذا الإعلان بعد استعراضه "خطة مركز محمد بن راشد للفضاء خلال العشرة أعوام القادمة".


وغرد محمد بن راشد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "طموح الإمارات في قطاع الفضاء يستشرف المستقبل ويخططه ويصنعه... وشبابنا ومهندسونا وروادنا يفتحون آفاقا جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في هذا المجال الحيوي لمستقبل عالمنا".

 

ومن المقرر حسب محمد بن راشد أن تواكب هذه المشاريع الإماراتية في مجال علوم الفضاء، التي وصفها بـ "برامج تنموية مستدامة"، مشاريع مكملة على مستوى البرامج التعليمية في الجامعات المحلية لتكوين الموارد البشرية القادرة على احتضان هذه الثقافة العلمية في المستقبل وترسيخها في البلاد.

 

وتسعى الإمارات العربية المتحدة إلى "إرسال أول مهمة عربية بكفاءات محلية إلى القمر بحلول عام 2024 بالتعاون مع الهيئات العلمية الأبرز في العالم في مجال علوم الفضاء".

 

وفي سنة 2019، أرسلت الإمارات العربية المتحدة رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سيوز" الروسية في أول خطوة بارزة في هذا المجال، تلاها إرسال "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ.

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