المريخ يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements

حقق فريق المريخ، بقيادة مديرة الفني، محمد عبد الرحمن، فوزا هاما، على حساب ضيفه فريق جمهورية شبين، بهدف دون مقابل، بالجولة التاسعة عشر من دوري القسم الثاني.

خاض الجمهورية اللقاء بتشكيل تكون من، محمد سعيد شيكا، شريف مجدي، ومحمود شعلان، وخالد مسعد وأحمد سامي، أحمد الشرقاوي ومحمد ابوطالب ومحمد خالد ومصطفي زيكو ، أيمن سعد وطلبه محمد .

سجل هدف الفوز للفريق البورسعيدي اللاعب الإفريقي اندرسون من تصويبة أمام المرمى،عند الدقيقة 27 ليرتفع رصيد المريخ إلى 21 نقطة بالمركز التاسع، وتوقف رصيد الفريق المنوفي عند 23 نقطة بالمركز السابع.

أدار اللقاء الحكم محمود حسين، عاونه ايهاب فخري، وحماده الصياد، وحكم رابع محمد جمال، وراقب المباراة أسامه حلمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ حوالي 9 ساعات

وليد سليمان يرد على بيان محمد يوسف بشأن تدريبه للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

رغم تألقه مع آرسنال.. أرتيتا يصدم النني

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم نجم روما

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

كلوب يتغنى بنجم ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

ليس أزارو.. مهاجم الأهلي مطلوب في الخليج والأحمر يحسم الموقف

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة لايستسلم لضم مهاجم إنتر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ 37 دقيقة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

جمهورية شبين يحصل على توقيع لاعب وسط الشمس

دمنهور يفوز على جمهورية شبين استعدادًا للموسم الجديد

إعاره مهاجم الجمهورية لغزل شبين في القسم الثالث

جمهورية شبين يعود للتدريبات استعدادا لبتروجت

جمهورية شبين في 3 جولات : فوز وتعادل وخسارة وأربعة كروت

كوكاكولا يتعادل أمام جمهورية شبين في القسم الثاني

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

03:49 م

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

04:48 م

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»