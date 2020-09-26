سيمون تكشف سبب تسميتها بهذا الاسم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة سيمون تغريدة لكاتبة تسمى "سيمون بوڤوار" على موقع التواصل الاجتماعى عبر حسابها الشخصى "تويتر"، وكشفت بها لما سميت بهذا الاسم.


فكتبت سيمون في التغريدة: "الكاتبة الرائعة التي سميت أنا علي اسمها من أبي: سيمون دي بوڤوار".


سيمون دي بوفوار، أحد الرموز الهامة من رموز حركات تحرر المرأة، إضافةً إلى كونها كاتبة فرنسية بارزة وناشطة فكريًا وسياسيًا.


ونشرت سيمون دي بافوار عددًا كبيرًا من المؤلفات المتنوعة.




وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.


"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.


تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى"

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سيمون الفنانة سيمون

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