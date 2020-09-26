صحة بورسعيد: مبادرة الاعتلال الكلوي تساهم في تقليل نسب وفيات كورونا (فيديو)

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إنه استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشهد استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بجميع مراكز المحافظة، موضحًا أن المبادرة تستهدف المواطنين ذو الـ40 عاما فأكثر.





وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مجموعة المواطنين التي تستهدفهم المبادرة بالمحافظة يبلغ 182 ألف 967 مواطن، منوهًا بأن هناك إقبال كبير من المواطنين على نقاط وتمركزات المبادرة، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمة للمواطنين داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة للنقاط المتحركة بأماكن التجمعات.





وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن المبادة تستهدف الكشف على السمنة والضغط والسكر، مع فحص الاعتلال الكلوي، مؤكدا أن هذه المبادرة هامة جدًا في هذا التوقيت؛ لكونها تساهم في تقليل نسب الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، فحص مليون و654 ألفا و934 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة"، من ضمنهم 346 ألف مواطن الأربعاء 24 سبتمبر.





يأتي ذلك في أعلى حصيلة يومية منذ انطلاق المبادرة، حيث تم تقديم العلاج لـ 414 ألفًا و111 مواطنًا بالمجان، وذلك منذ التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة يوم 18 من سبتمبر الجاري وحتى الأربعاء الماضي.





وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة أصبحت تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.





وأضاف، أن المبادرة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة "سكر، وضغط الدم، وقلب"، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.





ولفت، إلى أن المبادرة تستمر في فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر، داعيًا المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا للتوجه إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما يجب على المواطنين أقل من 40 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة التردد على المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.





وتابع، أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.





وقال، إنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http:www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.





ولفت، إلى مشاركة 6548 فريقًا طبيًا للعمل بالمبادرة، حيث تم تدريبهم على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، مؤكدًا تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات المبادرة.



