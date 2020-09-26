110.2 مليار دولار فائض الحساب الجاري الصيني

سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بتراجع في الربع الأول في ظل تعافي الاقتصاد وسط جهود مكافحة وباء "كوفيد19-".





وأظهرت بيانات من المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي، أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، أن فائض الحساب الجاري للبلاد وصل إلى 110.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني مقارنة بعجز قدره 33.7 مليار دولار في الربع الأول وفقا لـ "الألمانية".





وسجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزا قدره 34.5 مليار دولار أمريكي.





كما سجلت تجارة السلع فائضا بلغ 161 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت تجارة الخدمات عجزا بلغ 5ر29 مليار دولار أمريكي.





وأظهرت بيانات المصلحة أنه خلال النصف الأول من هذا العام ، شهدت البلاد فائضا في الحساب الجاري بلغ 5ر76 مليار دولار أمريكي، يمثل 2ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.





وتوقعت المصلحة تحقيق فائض معتدل في الحساب الجاري للعام بأكمله، مع استقرار فائض تجارة السلع وتضييق العجز في تجارة الخدمات.