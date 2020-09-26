ويزو عن المنتصر بالله.. "برنا يرحمك ا احلى كوميديان"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعربت الفنانة ويزو، عن حزنها الشديد لـ وفاة الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.



حيث قامت "ويزو" بنشر صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلاَ:" لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يرحمك يا ااحلي كومديان وممثل في الدنيا ".



في سياق متصل، كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن موعد نقل جثمانه الى مثواه الأخير من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.



يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.



وبدأ المنتصر بالله مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة والعالمة باشا.

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