موعد مباراة أهلي جدة وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:29 م
الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره شباب أهلي دبي، ضمن منافسات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

ويقام اللقاء اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد الجنوب.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الرابعة إلا ثلث عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

وكان أهلي جدة السعودي ضمن تأهله بعدما حل في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

بينما أنهى فريق شباب أهلي دبي الإماراتي دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

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