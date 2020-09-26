بعد تخفيضها 0.5%.. تعرف على أسعار الفائدة على شهادات الإدخار في 10 البنوك

تعتبر الشهادات متغيرة العائد أحد الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك للعملاء وتكون مرتبطة بمتوسط سعر الفائد بالمركزي، وهو وعاء ادخاري يجذب كبار العملاء.





وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض، لأول مرة من 6 شهور بعد 4 مرات متتالية من تثبيت الفائدة، ونستعرض فيما يلي سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد ذات العائد 3 سنوات في 12 بنكًا بعد تراجع الفائدة عليها.





البنك الأهلي المصري:





الشهادة البلاتينية 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 9% ودورية صرف العائد كل ثلاثة شهور.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





بنك مصر:





شهادة القمة 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 9% سنويًا ودورية العائد كل ثلاثة شهور.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





بنك القاهرة:





شهادة البريمو 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 7.75% سنويًا يصرف العائد شهري، أو 8% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور.





شهادة البريمو المتميز: نسبة الفائدة 8.5% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





البنك التجاري الدولي:





شهادة ادخار للعائد المتغير: نسبة الفائدة 8% سنويًا، ودورية صرف العائد كل 3 شهور.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





نكSAIB :





شهادة SAIB ون للعائد المتغير: نسبة الفائدة 7.75% سنويًا، ودورية صرف العائد يوميًا.





شهادة SAIB برستيج : 8.25% سنويًا، ودورية العائد شهريًا أو8.5% سنويًا ودورية العائد كل 3 شهور.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





بنك الإسكندرية:





شهادة أليكس برايم للعائد المتغير: نسبة الفائدة 7.75% سنويًا، ودورية صرف العائد كل 3 شهور.





شهادة أليكس برايم جولد للعائد المتغير: نسبة الفائدة 7.5% يصرف العائد كل شهر.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





بنك الإمارات دبي الوطني:





شهادة 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 8% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





بنك عوده مصر:





شهادة 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 8.25% سنويًا ودورية صرف العائد شهريًا.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





بنك التعمير والإسكان:





شهادة 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 8.25% سنويًا لدورية العائد الشهري، أو 8.5% سنويًا لدورية العائد الربع سنوي، أو8.75% سنويًا لدورية العائد النصف سنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.





البنك العربي الأفريقي الدولي:





نسبة الفائدة تتراوح بين 7.75% سنويا للعائد الشهري، أو8% سنويًا للعائد الربع سنوي، أو 8.25% سنويًا للعائد النصف سنوي، أو 8.5% سنويًا للعائد السنوي.











